Карылар үйүндөгү өрт. ӨКМнин кызматкери ооруканага жаткырылды

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин прапорщиги Алымбек Келешов карылар үйүндөгү өрттү өчүрүп, өз өмүрүн тобокелге салып, адамдарды куткарып жатып эрдик көрсөткөн. Эвакуация учурунда ал ис газына ууланып, ооруканага жаткырылганын аталган министрликтен билдирди.

Коюу түтүнгө жана жогорку температурага карабастан, тез жардам кызматкери күйүп жаткан имараттан бейтаптарды алып чыгууну улантты. Куткаруу иштерин аяктагандан кийин ага медициналык жардам керек болгон. Келешовдун абалы учурда канааттандырарлык деп бааланууда.

Эскерте кетсек, өрт 6-январда карылар үйүнүн паллиативдик жардам бөлүмүнүн палатасында болгон. Өрттүн кесепетинен оор абалдагы эки тургун каза болгон. Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, дагы 14 бейтап ооруканаларга жеткирилген.

Өрттөн жабыркагандар үчүн кан тапшыруу акциясы жарыяланды.

Кылмыш иши козголду. Учурда өрттүн себеби иликтенүүдө.
