10:16
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Кыргызча

Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды

Кыргыстандын Юстиция министрлигинин башчысы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду.

Маалыматка ылайык, Аяз Баетов 1-июлга чейин Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалды.

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Баетов Аяз Батыркуловичке Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган милдеттерди ишке ашыруу боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын өз ара аракеттенүүсүн координациялоо жана камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктар жүктөлсүн, ага 2026-жылдын 1-июлуна чейинки мезгилде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары статусу берилсин.

Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкта айтылат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356748/
Кароо: 103
Басууга
Теги
ЖК Гүлзат Исаматованы илим министри кызматына дайындоого макулдук берди
Аманкан Кенжебаев Оштогу президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды
Нариман Түлеевдин күйөө баласы Ноокат районунун акими болуп дайындалды
Эрлан Догдурбеков ЭлТРдин башкы директору болуп кайрадан дайындалды
Ош шаарынын мэринин жаңы орун басары дайындалды
Зарина Чимирова Токмок шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы болду
Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрына жаңы жетекчи келди
Албина Имашова Кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды
Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды
Догдурбек Чонтоев Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
&laquo;Кумтөр&raquo; ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты «Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты
31-декабрь, шаршемби
10:05
Ажылык −2026: Медициналык жана транспорттук камсыздоо маселелери талкууланды Ажылык −2026: Медициналык жана транспорттук камсыздоо м...
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыда турат
09:00
Бүгүн Бишкектин Ала-Тоо аянтында Жаңы жылдык концерт болот
08:45
Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды
30-декабрь, шейшемби
17:10
31-декабрга карата аба ырайы
16:18
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары