Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды

Кыргыстандын Юстиция министрлигинин башчысы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду.
Маалыматка ылайык, Аяз Баетов 1-июлга чейин Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалды.
Кыргыз Республикасынын юстиция министри Баетов Аяз Батыркуловичке Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган милдеттерди ишке ашыруу боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын өз ара аракеттенүүсүн координациялоо жана камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктар жүктөлсүн, ага 2026-жылдын 1-июлуна чейинки мезгилде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары статусу берилсин.
Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкта айтылат.