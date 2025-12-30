15:24
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Кыргызча

Бишкекте жасалма арак чыгарган жер астындагы цех аныкталды

Салык кызматынын кызматкерлери рейд учурунда Бишкекте жасалма алкоголдук ичимдиктерди чыгарган жер астындагы цехти аныкташты. Мекеменин маалыматы боюнча, мыйзамсыз жай Арча-Бешик турак жай аймагында жайгашкан.

Салык кызматынын кызматкерлери салыктык көзөмөл боюнча рейддик иш-чаралар алкагында аталган конушта жайгашкан цехтен 122 даана жасалма алкоголдук продукция, келип чыгышы шектүү 2180 акциздик маркалар, спирттик өзгөчө жыты бар 110 литр суюктук, атайын колго жасалган жабдуулар табылган. Ошондой эле ар кандай аталыштагы алкоголдук продукциялардын этикеткалары жана айнек идиштер да аныкталган.

Бул факт боюнча тиешелүү актылар түзүлүп, материалдар укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356674/
Кароо: 119
Басууга
Теги
Алмамбет Шыкмаматов: «Салыктык түшүүлөр 389 млрд сом — бул тарыхый максимум»
Салык кызматы акциздик салыктар аркылуу бюджетти 19,5 миллиард сомго көбөйттү
Быйыл Кыргызстанда 275 миллиард сомдон ашык салык топтолду
Алтын зер буюмдарын Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюлду
Бишкекте жашыруун клиникалар жана дары-дармектер аныкталды
«Google салыгы»: Кыргыз бюджетине 1,3 миллиард сомдон ашык киреше алып келген
Кыргызстан быйыл 310 миллиард сомдон ашык салык жана төгүмдөрү жыйналды
Салык кызматы ККМ, ЭТТК жана ЭЭФти кимдер колдонушу керектигин тактады
Салык кызматы: Арыздан улам 13 салык кызматкери бошотулду
Салык кызматкерлери мыйзамсыз жөнөтүлгөн дары-дармектерди кармашты
Эң көп окулган жаңылыктар
Эки күнгө созулган IV&nbsp;Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды Эки күнгө созулган IV Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды
Садыр Жапаров: &laquo;Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат&raquo; Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»
IV&nbsp;Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
30-декабрь, шейшемби
14:10
Бишкекте легендарлуу режиссер Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылды Бишкекте легендарлуу режиссер Төлөмүш Океевдин эстелиги...
14:05
Бишкекте жасалма арак чыгарган жер астындагы цех аныкталды
13:32
№ 13 шайлоо округунда кайталап шайлоого 18,5 млн сом сарпталат
13:25
Адылбек Касымалиев Айыл чарба министрлигине 44 кызматтык унаа белек кылды
13:11
«Манас» аэропортунда заманбап жарыктандыруу CAT III системасы орнотулууда