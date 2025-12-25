17:52
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Кыргызча

ЖК Гүлзат Исаматованы илим министри кызматына дайындоого макулдук берди

Жогорку Кеңеш Гүлзат Исаматованы илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри кызматына дайындоого макулдук берди. Бул тууралуу парламенттен билдиришти.

Талапкер тууралуу маалыматты президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү Алмасбек Абытов тааныштырды.

Эл өкүлдөрү министрдин милдетин аткаруучуга бир катар суроолорду беришип, андан кийин анын талапкерлигин колдошту. 77 добуш «макул», бир добуш «каршы» берилди.

Талкуунун жыйынтыгында Гүлзат Исаматованы илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри кызматына дайындоого макулдук берип, тиешелүү токтом кабыл алынды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356074/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Аманкан Кенжебаев Оштогу президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды
Нариман Түлеевдин күйөө баласы Ноокат районунун акими болуп дайындалды
Эрлан Догдурбеков ЭлТРдин башкы директору болуп кайрадан дайындалды
Ош шаарынын мэринин жаңы орун басары дайындалды
Зарина Чимирова Токмок шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы болду
Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрына жаңы жетекчи келди
Албина Имашова Кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды
Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды
Догдурбек Чонтоев Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалды
Бишкектин акимчиликтеринде кадрдык өзгөрүүлөр болду
Эң көп окулган жаңылыктар
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн 2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч&nbsp;окууда колдоду Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
25-декабрь, бейшемби
17:30
26-декабрга аба ырайы 26-декабрга аба ырайы
16:45
ЖК Гүлзат Исаматованы илим министри кызматына дайындоого макулдук берди
16:31
Бишкекте УКМКнын «Альфа» атайын күчтөр бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды
15:48
Адылбек Касымалиев: «Зардалыга барчу унаа жолунун курулушу толук аяктады»
15:32
Акыйкатчы аялдар жана кыздардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырды