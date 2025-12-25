14:43
Кыргызча

Кумтөрдүн акыркы үч жылдагы таза кирешеси 2 миллиард долларды түздү

Кыргыстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн IV Элдик Курултайда Кумтөрдүн акыркы үч жылдагы таза кирешеси 2 миллиард долларды түзгөнүн билдирди.

Анын айтымында, ишканадан 2025-жылы таза киреше 678 миллион долларды түзөт.

«Кумтөр кенин мамлекетке алганыбыздан бери көргөн пайдабыз тууралуу дайыма кеңири сөз болуп келе жатат. 2020-жылга чейин 1 миллион доллар бербеген «Кыргызалтын» быйылкы жылда 200 млн доллар киреше тапты. Ал эми «Макмал» алтын кени быйыл 670 млн сом таза кирешеге чыкты. «Кыргызалтындын» былтыр жаңы ачылган алтын дүкөнү 1 жылда 735 млн сом таза кирешеге жетишти. Мындан тышкары «Кыргызстан аба жолдору», «Кыргыз темир жолу» сыяктуу көптөгөн тармактар кирешеге иштей башташты",- деди Жапаров.
