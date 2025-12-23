14:00
Кыргызча

Кыргызстандын 2026-жылга карата консолидацияланган бюджети 843 млрд сомдон ашат

Кыргыз Республикасынын 2026-жылга карата консолидацияланган бюджети 843 миллиард сомдон ашат деп пландаштырылууда. Бул тууралуу премьер-министр Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында билдирди.

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Кыргызстандын 2026-жылга карата консолидацияланган бюджети 843 миллиард сомдон ашат

Анын айтымында, Министрлер кабинети 2026-жылы консолидацияланган бюджеттин 1 триллион сомдон ашышын камсыз кылууга аракет кылууну көздөйт.

Көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык, консолидацияланган бюджеттин кирешелери 551,2 миллиард сом, ал эми чыгымдары 550,8 миллиард сом деп күтүлүүдө. Ошондуктан, бийлик 2026-жылды 400 миллион сомдон ашык профицит менен аяктайт деп күтүүдө.

Бюджетке салык кирешелери 460,8 миллиард сомду түзөт. Анын ичинен Мамлекеттик салык кызматына 318,2 миллиард сом, ал эми Бажы кызматына 142,6 миллиард сом чогултуу милдети жүктөлгөн.

Консолидацияланган бюджеттен 230 миллиард сомдон ашык каражат социалдык чыгымдарга, ал эми 183 миллиард сомдон ашык каражат экономиканын реалдуу секторуна жумшалат деп пландаштырылууда.

 Буга капиталдык салымдарга 27,7 миллиард сом, ал эми инфраструктуралык долбоорлорго, анын ичинде Барскоон-Бедель жолунун курулушуна 17 миллиарддан ашык каражат бөлүнгөн.

Адылбек Касымалиев ошондой эле 2025-жылдын аягына карата Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүшү 10,8 пайызды түзгөнүн, бул Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ичинен эң жакшы көрсөткүч экенин билдирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355653/
