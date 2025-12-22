14:23
Кыргызча

Бир жумада Кыргызстанда 20 миңден ашык жол эрежесин бузуу аныкталды

15-декабрдан 21-декабрга чейин алдын ала маалымат боюнча, 20 295 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти.

Анын ичинен:

  • тийиштүү документтери жок унаа башкаруу — 1 558;
  • мас абалында унаа башкаруу — 424;
  • унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 135;
  • жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 565;
  • унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу — 2 980;
  • авто ээнбаштык —29;
  • белгиленген ылдамдыктан ашуу — 2 569;
  • жалган мамлекеттик номуру менен унаа башкаруу — 4;
  • башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 8 312;

Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 3 719 унаа токтотуучу жайга токтотулган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355456/
Кароо: 135
