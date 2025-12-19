09:26
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Кыргызча

Бүгүн президенттик балаты майрамы өтөт. Аймактардан 490 бала келди

Бүгүн, 19-декабрда Бишкекте президенттик балаты майрамы өтөт. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 490 бала келди.

Ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарынан окууда жана коомдук иштерде өзгөчөлөнгөн окуучулар чакырылган.

Эске салсак, кечээ Бишкек шаарында президенттик балатынын биринчи күнү өттү. Алар «Сейтек» балдар борборуна жана Б. Кыдыкеев атындагы театрга барып, оюн-зоок программасын жана «Маугли» спектаклин көрүштү. Негизги программа бүгүн, 19-декабрда Т. Сатылганов атындагы филармонияда уланат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355140/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Президенттик балатыга аткаминерлердин эмес, карапайым калктын балдары катышат
Бишкекте жаңы жылдык башкы балаты жанды
Бир метр карды жиреп, мектепке барган окуучуну президент балатыга чакырды
Жаңы жылдык башкы балатыны жандыруу. Бишкектин борбордук аянты убактылуу жабылат
Бүгүн Бишкек шаарында жаңы жылдык башкы балаты жандырылат
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат
Бишкекте өлкөнүн башкы балатысы орнотула баштады
Оштун борбордук аянтында балаты жандырылат. Аземге бардык каалоочулар чакырылды
Жаңы жыл. Жаратылыш министрлиги кыргызстандыктарды балатыларды кыйбоого чакырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
19-декабрь, жума
09:15
Касымалиев: «Эмки жылы социалдык кызматкерлердин айлыгы 50 пайызга көбөйтүлөт» Касымалиев: «Эмки жылы социалдык кызматкерлердин айлыгы...
09:00
Бүгүн Бишкекте мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өтөт
08:47
Адылбек Касымалиев: «Социалдык бюджеттен өнүктүрүү багытына өттүк»
08:30
Бүгүн президенттик балаты майрамы өтөт. Аймактардан 490 бала келди
08:00
Айпери Медет кызы 2025-жылды UWW рейтингинде биринчи орунда аяктады
18-декабрь, бейшемби
17:30
19-декабрга карата аба ырайы
16:19
Төрага: «Жыйынга келбегендердин айлыгы кыркылып, тизмеси коомчулукка жарыяланат»
16:05
Жогорку Кеңеште тармактык комитеттердин төрагаларынын орун басарлары шайланды
15:32
Түрк аба жолдору «Манас» аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт
15:04
Генерал-майор Жоомарт Бошкоев дүйнө салды