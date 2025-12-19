Бүгүн президенттик балаты майрамы өтөт. Аймактардан 490 бала келди

Бүгүн, 19-декабрда Бишкекте президенттик балаты майрамы өтөт. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 490 бала келди.
Ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарынан окууда жана коомдук иштерде өзгөчөлөнгөн окуучулар чакырылган.
Эске салсак, кечээ Бишкек шаарында президенттик балатынын биринчи күнү өттү. Алар «Сейтек» балдар борборуна жана Б. Кыдыкеев атындагы театрга барып, оюн-зоок программасын жана «Маугли» спектаклин көрүштү. Негизги программа бүгүн, 19-декабрда Т. Сатылганов атындагы филармонияда уланат.