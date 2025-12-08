Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат

Бишкек муниципалдык кызматкерлер Жаңы жылдын башкы символу болгон башкы балатынын расмий түрдө жандырууга кызуу даярданып жатышат. Шаар мэринин орун басары Виктория Мозгачеванын айтымында, бул 35 метрлик кооздук Ала-Тоо аянтына бир нече жылдан бери орнотулуп келет.
Шаардын бюджетин үнөмдөө үчүн мурдагы оюнчуктар жана жасалгалар колдонулат.
«Албетте, алардын жашын эске алуу менен биз жасалгаларды жаңыртууга аракет кылабыз. Жаңы жылдын башкы символунун дизайны жыл сайын өзгөрүп турат, бирок биз көбүнчө классикалык көрүнүштү тандайбыз», — деп бөлүштү аткаминер.
Анын айтымында, өткөн жылы балаты мамлекеттик желектин түстөрүнө дал келгидей кооздолгон. Быйыл ал Бишкектин символдорунун түстөрүнө дал келип, азыркы жайгашкан жерин чагылдырат. Кооздоо түстөрүнүн чагылдырылышы анын жанында жайгашкан Манас эстелигинин постаментин да толуктап турушу керек.
15-декабрдан 15-январга чейин балатыдан тышкары, борбордук аянтта салттуу «Түндүк жаркырагы» жаңы жылдык жарманкеси, Аяз ата жана Аяз атанын үйлөрү бар сейилдөөчү жай ачылат. Ошондой эле чоң муз тебүүчү аянтча ачылышка даярдалууда.
«Бул кышта Ала-Тоо аянты жаштар, балдар, жергиликтүү тургундар жана борбор калаага келген коноктор үчүн маданий жайга айланат. Ошондуктан биз муз тебүүчү аянтты февраль айына чейин ачык калтырууну чечтик», — деп белгилейт Виктория Мозгачева.
Ал аянтты жана балатыны кооздоого бюджеттен бир да тыйын сарпталбаганын баса белгиледи. Коммуналдык чыгымдарды кошо алганда, бардык чыгымдар ишкерлер тарабынан жабылууда.
Виктория Мозгачева ошондой эле бишкектиктердин быйылкы жаңы жылдык балаты эмне үчүн адаттан тыш жерге орнотулганы тууралуу көп берилүүчү суроосуна жооп берди. «Балаты муз тебүү аянтчасы үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк орун бошотуу үчүн Манас эстелигине көчүрүлдү», — деди ал.