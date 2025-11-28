Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат

Бишкектеги Ала-Тоо аянтындагы жаңы жылдык башкы балаты дээрлик орнотулуп бүттү. Калыбынын көпчүлүк бөлүгү чогултулуп, формага келтирилген. Ал эми шаар бийлиги орнотууну 1-декабрга чейин бүтүрүүнү пландап жатат. Андан кийин алар 32 метрлик алп балатыны кооздой башташат. 24.kg басылмасы окурмандар менен иштин жүрүшү менен бөлүшүүнү чечти.
Быйыл өлкөнүн башкы балатысын аянттын түндүк тарабына, Манас баатырдын эстелигинин жанына орнотуу чечими кабыл алынган. Мэриянын маалыматы боюнча, бул шаар тургундарынын эс алуу, үй-бүлөлүк сүрөттөргө түшүү жана майрамдык иш-чаралар үчүн көбүрөөк орун түзүүгө ыңгайлуураак жай түзүү өтүнүчтөрүнө жооп катары жасалды.