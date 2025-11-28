16:02
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат

Бишкектеги Ала-Тоо аянтындагы жаңы жылдык башкы балаты дээрлик орнотулуп бүттү. Калыбынын көпчүлүк бөлүгү чогултулуп, формага келтирилген. Ал эми шаар бийлиги орнотууну 1-декабрга чейин бүтүрүүнү пландап жатат. Андан кийин алар 32 метрлик алп балатыны кооздой башташат. 24.kg басылмасы окурмандар менен иштин жүрүшү менен бөлүшүүнү чечти.

Быйыл өлкөнүн башкы балатысын аянттын түндүк тарабына, Манас баатырдын эстелигинин жанына орнотуу чечими кабыл алынган. Мэриянын маалыматы боюнча, бул шаар тургундарынын эс алуу, үй-бүлөлүк сүрөттөргө түшүү жана майрамдык иш-чаралар үчүн көбүрөөк орун түзүүгө ыңгайлуураак жай түзүү өтүнүчтөрүнө жооп катары жасалды.

Балатыны кооздоодо мурунку жылдардан сатылып алынган материалдарды максималдуу түрдө колдонулат. Алар жарык гирляндалар, декоративдик элементтер, жасалгалар жана пейзаж элементтери болуп саналат. Жыл сайын бул элементтер кайрадан жасалгаланып, кайра колдонулат. Балаты 53 киловатт-саат энергия сарпталаары айтылды.
