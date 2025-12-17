16:34
Кыргызча

Быйыл Кыргызстанда 275 миллиард сомдон ашык салык топтолду

Кыргызстандын Мамлекеттик салык кызматы салыктарды жана жыйымдарды чогултуу боюнча бекитилген жылдык божомолун мөөнөтүнөн мурда аткарды. Бул тууралуу Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы билдирди.

Планга ылайык, 2025-жылы 268 миллиард 326,4 миллион сом салык чогултуу керек болчу. Январдан ноябрга чейин Мамлекеттик салык кызматы 275 миллиард 742 миллион сом чогулткан.

2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кирешелер 71 миллиард 881 миллион сомго көбөйгөн.

Алдын ала эсептөөлөр боюнча, 2025-жылдын аягына чейин чогултулган салыктардын жана төлөмдөрдүн жалпы көлөмү 300 миллиард сомдон ашат деп күтүлүүдө.

 Камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу да жакшырды. Жалпы сумма 74 миллиард 57 миллион сомду түздү, бул пландан 1 миллиард 217 миллион сомго көп. 2024-жылдын алгачкы 11 айына салыштырмалуу чогултулган сумма 7 миллиард 680 миллион сомго көп болду.

«2025-жылдын алгачкы 11 айында салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы кирешеси 349,8 миллиард сомго жетти. Бул өсүш салык жүгүн көбөйтүү менен эмес, салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү, процесстерди санариптештирүү жана ыктыярдуу салык төлөмдөрүн көбөйтүү менен жетишилди», — деп белгиледи Мамлекеттик салык кызматы.
