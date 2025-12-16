15:24
Кыргызча

Кыргызстанда бирдиктүү мамлекеттик egov.kg порталы ишке киргизилди

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык кеңешмеде бирдиктүү мамлекеттик egov.kg порталын расмий түрдө тааныштырды.

Презентацияны ачып жатып, минкаб башчысы мамлекеттин жарандар менен ачык жана айкын өз ара аракеттенүүсүнүн, ошондой эле калкты өз убагында жана ишенимдүү маалымат менен камсыз кылуунун маанилүү ролун баса белгиледи.

«Мамлекеттик органдар ачык-айкын жана ачык иштеши керек. Биз калкка актуалдуу жана текшерилген маалыматты жеткирүүгө милдеттүүбүз. Бүгүнкү күндө социалдык тармактар жана ЖМКлар маанилүү ролду ойнойт, бирок маалыматты бурмалоо жана ишенимсиз маалыматтарды таратуу учурлары көп кездешет. Бул шарттарда калк менен өз ара аракеттенүүнүн негизги куралы мамлекеттик органдардын расмий веб-сайттары болушу керек», — деди Адылбек Касымалиев.

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Кыргызстанда бирдиктүү мамлекеттик egov.kg порталы ишке киргизилди

Министрлер кабинетинин башчысы мурда мамлекеттик веб-ресурстар бийлик органдарынын расмий «витринасы» функциясын толук кандуу аткарбаганын белгиледи. Бул абалды оңдоо үчүн масштабдуу аналитикалык иштер жүргүзүлүп, учурдагы сайттарга баа берилди, анын жыйынтыгында бирдиктүү мамлекеттик egov.kg маалымат порталын түзүү концепциясы жактырылды.

Egov.kg порталы ишке киргизилип, колдонуучулар үчүн жеткиликтүү экени баса белгиленди. Учурда министрликтердин жана ведомстволордун сайттарын жаңы бирдиктүү платформага этап-этабы менен өткөрүү боюнча активдүү иштер жүрүп жатат. Келечекте порталга бардык калган мамлекеттик органдар кошулат.

Порталда бардык министрликтердин расмий маалыматы, негизги документтери жана байланыш маалыматтары камтылган толук кандуу баракчалары жеткиликтүү. Түшүнүктүү интерфейс жана ыңгайлуу издөө колдонуучуларга керектүү мамлекеттик кызматтарды, актуалдуу маалыматтарды жана тиешелүү органдардын байланыш маалыматтарын тез табууга мүмкүндүк берет.
Кароо: 45
Кароо: 45
Басууга
