09:44
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Кыргызча

Бүгүн Москвада Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны өтөт

Бүгүн, 11-декабрда Москвада Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны өтөт. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) кеңешинин сайтында айтылат.

Евразия өкмөттөр аралык кеңешинине мүчө мамлекеттердин (Россия, Беларусь, Казакстан, Армения жана Кыргызстан) өкмөт башчылары транспорттук коридорлорду өнүктүрүү жана өнөр жай кооперациясы сыяктуу интеграциянын негизги маселелерин талкуулап, кийинки жыйындын датасын белгилешет.

Күн тартибинде макроэкономикалык кырдаалды кароо жана дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын жалпы рыногун өнүктүрүү, ошондой эле биржалык соода сыяктуу биргелешкен программаларды ишке ашыруу маселелери да камтылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354163/
Кароо: 107
Басууга
Теги
ЕАЭБге кошулуунун алкагында өткөрүү пункттарын модернизациялоо аяктады
Кумтөр: жарака кеткен жерден адамдар, техника коопсуз жайга көчүрүлдү
Садыр Жапаров Москвада 100 миллион доллар насыя алууну сүйлөшөт
ЕАЭБ 2018-жылдан баштап пенсиялык камсыздоону ишке киргизет
ЕАЭБке киргенден кийин Кыргызстан экономикасы күтүүсүздүктөргө дуушар болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт.&nbsp;&minus;23&nbsp;градуска чейин суук күтүлөт Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
БШК 12&nbsp;округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме
11-декабрь, бейшемби
09:37
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:30
Кыргызстандын эл аралык резерви 8,2 миллиард доллардан ашты
09:00
Дем алыш күндөрү бишкектиктерди эмне күтөт? 11-14-декабрга карата аба ырайы
08:30
Бүгүн Москвада Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны өтөт
08:00
Кыргызстандык жөө күлүктөр Алматыдагы турнирде байгелүү орун алышты
10-декабрь, шаршемби
17:20
11-декабрга карата аба ырайы
16:37
БШК жыйынтыгы: 87 депутат шайланды, бир округдун добушу жокко чыгарылды
15:06
Улуттук Тарых музейине уникалдуу балбал белекке берилди
14:43
Роберт Просинечки Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу болду