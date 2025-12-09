«Алтын глобус −2025» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды

«Алтын глобус» сыйлыгы 2025-жылдагы талапкерлердин тизмесин жарыялады. The Hollywood Reporter гезитинин маалыматы боюнча, «Согуштан согушка» тасмасы тогуз номинация менен тизмеде эң көп белгиленген тасмалардын катарында турат.
Тактап айтканда, Пол Томас Андерсондун тасмасында башкы ролдорду ойногон Леонардо Ди Каприо жана Чейз Инфинити «Мыкты актер» жана «Мыкты актриса» (мюзикл же комедия) номинацияларында баш байгеге ат салышууда. Бенисио Дель Торо «Мыкты экинчи пландагы актёр» наамына атаандашып жатат. Андерсондун өзү «Мыкты режиссёр» наамына финалга чыкты.
«Мыкты тасма (драма)» номинациясынын кыска тизмесинде:
- «Франкенштейн»,
- «Гамнет»,
- «Жөн гана мүмкүнчүлүк»,
- «Жашыруун агент»,
- «Сезимтал баалуулук»
- «Күнөөкөрлөр» кирет.
«Мыкты тасма» (мюзикл же комедия) номинациясына:
- «Көк ай»,
- «Бугония»,
- «Марти Магнифисент»,
- «Элиминация ыкмасы»,
- «Согуш менен салгылашуу»
- «Жаңы толкун» ат салышууда.
83-«Алтын глобус» сыйлыктарынын жеңүүчүлөрү 11-январда жарыяланат. Азем Беверли Хилтон мейманканасында өтөт. Куудул жана актриса Никки Глейзер дагы бир жолу алып барат.