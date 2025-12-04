Бүгүн Бишкекте «Карыз» аттуу кыргыз комедиясы көрсөтүлөт

Азамат Исмаилов режиссёрлук кылган «Карыз» аттуу кыргыз комедиясы бүгүн, 4-декабрда көрсөтүүгө чыгат.
Тилек — айлакер алдамчы. Кыйын кырдаалдан чыгып, чоң карыздан кутулуу үчүн ал өмүрүндөгү эң чоң алдамчылыкка барат. Ал өлкөнүн эң бай адамдарынын бирин алдап кетүүнү чечет. Жакыныраак болуу үчүн Тилек аны менен мечитке барышы керек. Кээде карызды төлөө үчүн адегенде абийириңизди калыбына келтиришиңиз керек.
Режиссер: Азамат Исмаилов.
Жанр: комедия, драма.
Тили: кыргыз (орусча субтитрлер).
Актёрлор: Саламат Алиев, Улан Өмүралиев, Амантур Мусаев, Азим Касымов, Нуржаасын Жумагулов, Нурис Акылбеков, Жакшылык Кубатов.