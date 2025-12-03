Аманкан Кенжебаев Оштогу президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды

Кыргыстандын президенти Аманкан Кенжебаевди Ош облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү кылып дайындады. Тиешелүү жарлыкка бүгүн, 3-декабрда кол коюлду.
Аманкан Кенжебаев — мамлекеттик жана коомдук ишмер, 1967-жылы Чүй облусунда туулган. Ал айыл чарбасында иштеп, Сокулук районун жетектеген, кийинчерээк Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына шайланып, агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча парламенттик комитеттин төрагасы болуп иштеген. Ал жер мамилелери жана аймактык өнүктүрүү боюнча активдүү позициясы менен белгилүү.