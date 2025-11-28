Бишкекте жашыруун клиникалар жана дары-дармектер аныкталды

Бишкектеги салык текшерүүсүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз иштеп жаткан медициналык клиникалар жана көп сандагы уруксатсыз дары-дармектер аныкталды. Текшерүүлөрдү Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери менен биргеликте жүргүзүштү.
Борбор калаадагы жеке клиникалардын биринде медициналык каражаттар жана жабдуулардын түп нускасы жок экени аныкталды. Ошондой эле мекеме салык каттоосу же талап кылынган лицензиясыз иштеп жатканы аныкталды.
Салык кызматынын жана Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери тарабынан тиешелүү актылар түзүлүп, жалпы суммасы 5,2 млн сом калдык алынган.