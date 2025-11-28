12:53
Кыргызча

Бишкекте жашыруун клиникалар жана дары-дармектер аныкталды

Бишкектеги салык текшерүүсүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз иштеп жаткан медициналык клиникалар жана көп сандагы уруксатсыз дары-дармектер аныкталды. Текшерүүлөрдү Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери менен биргеликте жүргүзүштү.

Борбор калаадагы жеке клиникалардын биринде медициналык каражаттар жана жабдуулардын түп нускасы жок экени аныкталды. Ошондой эле мекеме салык каттоосу же талап кылынган лицензиясыз иштеп жатканы аныкталды.

Мындан тышкары, фармацевтикалык ишмердүүлүктү лицензиясыз жүргүзгөн Б.А.М. аттуу башка жеке ишкерге таандык кампадан Кыргызстандын медициналык буюмдар реестрине киргизилбеген медициналык дары-дармектер табылган. Текшерүү учурунда дары-дармектердин кутуларына «медициналык буюм» деген оригиналдуу марканын үстүнөн «косметикалык каражат» деген этикеткалар чапталгандыгы да белгилүү болгон.

Салык кызматынын жана Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери тарабынан тиешелүү актылар түзүлүп, жалпы суммасы 5,2 млн сом калдык алынган.
