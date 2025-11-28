11:19
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Кыргызча

Министрлер кабинети «Учкун» ААКсын стратегиялык объектилердин тизмесине киргизди

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Министрлер кабинети «Учкун» ААКсын стратегиялык объектилердин тизмесине кошту.

Кыргызстандын Министрлер кабинети өлкөдөгү стратегиялык объектилердин тизмесин бекитүү жөнүндөгү токтомго өзгөртүү киргизди. Бул чечим бир катар маанилүү объектилердин коопсуздугун күчөтүү максатында кабыл алынды.

«Экономикалык жактан маанилүү жана өзгөчө кооптуу объектилер» бөлүмүндө «А» категориясына (өзгөчө маанилүү объектилер) жаңы ишкана «Учкун» ААКсы кошулду.

Токтом он күндөн кийин күчүнө кирет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352617/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Адылбек Касымалиев Берлинге иш сапары менен барат
Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр»
Бүгүн Адылбек Касымалиев иш сапары менен Россияга барат
Адылбек Касымалиев: «Кыргыз-орус мамилелери туруктуу түрдө бекемделип жатат»
Адылбек Касымалиев Арабаев атындагы университеттин 80 жылдыгы менен куттуктады
Адылбек Касымалиев авиация кызматкерлерин куттуктады: «Евробиримдикке ачылабыз!»
Түркиянын вице-президенти расмий сапар менен Кыргызстанга келди
Бишкекте ханзаада Ага Хан V менен кызматташуунун жаңы долбоорлору талкууланды
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды
Бир катар мамлекеттик органдарга кызматтык унаалардын ачкычтары тапшырылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
28-ноябрь, жума
11:15
Бишкектеги таштанды өрттөөчү жаңы заводу электр энергиясын өндүрө баштады Бишкектеги таштанды өрттөөчү жаңы заводу электр энергия...
10:35
Кыргыз опера жана балет театрынын бийчилери Испанияга гастролдоп барышат
10:24
Министрлер кабинети «Учкун» ААКсын стратегиялык объектилердин тизмесине киргизди
09:26
Бүгүнкү доллардын курсу
09:06
Быйыл ЖККУнун атайын операциялары учурунда 8 тоннадан ашык баңгизат кармалган
27-ноябрь, бейшемби
22:31
Адылбек Касымалиев Берлинге иш сапары менен барат