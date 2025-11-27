Адылбек Касымалиев Берлинге иш сапары менен барат

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен Германиянын Берлин шаарына барат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
Сапардын алкагында ал «Берлиндеги Кыргызстандын улуттук экономика күнү» деген темада боло турган кыргыз-герман бизнес форумуна, ошондой эле кыргыз тараптан Адылбек Касымалиевдин тең төрагалыгы алдында өтүүчү кыргыз-герман ишкерлер кеңешинин кезектеги жыйынына катышат.
Берлиндеги сапарынын алкагында ал бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, «Кыргыз почтасынын» эл аралык логистикалык борборуна барат.