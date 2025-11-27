«Google салыгы» кыргыз бюджетине 1,3 миллиард сомдон ашык киреше алып келген. Бул тууралуу Каржы министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, 2025-жылдын январь-октябрь айларында «Google салыгынан» түшкөн киреше 1,3 миллиард сомдон ашкан. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик эки эсеге өскөн, анда 678,8 миллион сом чогултулган.
Эскерте кетсек, чет өлкөдөн келген Кыргыз Республикасынын колдонуучуларына электрондук кызмат көрсөткөн чет элдик уюмдар үчүн 2022-жылы «Google салыгы» деп аталган нерсе киргизилген. КНС ставкасы сатылган кызматтардын наркынын 12 пайызын түзөт.
2023-жылы Кыргызстанда электрондук кызмат көрсөткөн 48 чет элдик компания, анын ичинде Google, Facebook, Yandex Go, стриминг кызматтары жана программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар салык төлөшкөн.
Салык кызматынын маалыматы боюнча, Нидерландияда расмий катталган төрт компания мурда аралыктан салык каттоосун жүргүзгөн, ошондой эле АКШда, Улуу Британияда жана Орусияда экиден компания, ал эми Ирландияда, Бириккен Араб Эмираттарында, Арменияда, Казакстанда жана Кипрде бирден компания катталган.