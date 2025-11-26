15:47
Кыргызстанда дээрлик 800 миң жаран 63,2 миллиард сомдук микрокредит алган

2025-жылдын алгачкы тогуз айында Кыргызстан боюнча берилген микрокредиттердин жалпы суммасы 63,2 миллиард сомго жеткен. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, бул насыялар өлкө боюнча 796 800 адамга жеткен.

Микрокредиттер эмнеге жумшалган?

  • Берилген микрокредиттердин бөлүштүрүлүшү көрсөткөндөй, каражаттардын көпчүлүгү ички суроо-талапты жана экономикалык активдүүлүктү колдоого жумшалган.
  • Бардык насыялардын 62 пайызы керектөөчүлөрдүн муктаждыктары үчүн берилген.
  • 15 пайызы айыл чарбасына жумшалган.
  • 10 пайызы соодага жумшалган.
  • 3 пайызы транспорт жана байланышка.
  • 3 пайызы курулушка.
  • Калган 7 пайызы башка максаттарга жумшалган.

Аймак боюнча бөлүштүрүү

Микрокредит алуучулардын эң көп саны ири шаарларда жана калк жыш жайгашкан аймактарда топтолгон. Алуучулардын алдыңкы аймактары:

  • Бишкек — 33 пайыз (258 700 адам);
  • Ош облусу — 16 пайыз (126 800 адам);
  • Жалал-Абад облусу — 14 пайыз (108 700 адам);
  • Чүй облусу — 11 пайыз (84 800 адам).
  • Ош облусунда 126 800 катталган алуучу, Жалал-Абад облусунда — 108 700 жана Талас облусунда — эң азы (29 800 адам).
