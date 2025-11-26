Кыргызстанда дээрлик 800 миң жаран 63,2 миллиард сомдук микрокредит алган

2025-жылдын алгачкы тогуз айында Кыргызстан боюнча берилген микрокредиттердин жалпы суммасы 63,2 миллиард сомго жеткен. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, бул насыялар өлкө боюнча 796 800 адамга жеткен.
Микрокредиттер эмнеге жумшалган?
- Берилген микрокредиттердин бөлүштүрүлүшү көрсөткөндөй, каражаттардын көпчүлүгү ички суроо-талапты жана экономикалык активдүүлүктү колдоого жумшалган.
- Бардык насыялардын 62 пайызы керектөөчүлөрдүн муктаждыктары үчүн берилген.
- 15 пайызы айыл чарбасына жумшалган.
- 10 пайызы соодага жумшалган.
- 3 пайызы транспорт жана байланышка.
- 3 пайызы курулушка.
- Калган 7 пайызы башка максаттарга жумшалган.
Аймак боюнча бөлүштүрүү
Микрокредит алуучулардын эң көп саны ири шаарларда жана калк жыш жайгашкан аймактарда топтолгон. Алуучулардын алдыңкы аймактары:
- Бишкек — 33 пайыз (258 700 адам);
- Ош облусу — 16 пайыз (126 800 адам);
- Жалал-Абад облусу — 14 пайыз (108 700 адам);
- Чүй облусу — 11 пайыз (84 800 адам).
- Ош облусунда 126 800 катталган алуучу, Жалал-Абад облусунда — 108 700 жана Талас облусунда — эң азы (29 800 адам).