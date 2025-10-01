12:08
Кыргызча

Кыргызстанда банк кардарларынын кредит портфели 26,1 пайызга көбөйдү

Кыргызстанда банк кардарларынын кредит портфели 26,1 пайызга өстү. Бул маалымат Улуттук банктын маалыматында камтылган.

Көрсөтүлгөндөй, 2025-жылдын 31-июлуна карата банк кардарларынын кредит портфели 429,6 миллиард сомду (2024-жылдын акырына карата 340,7 миллиард сом) түзгөн.

Өнөр жайга кредиттер 15,2 млрд сомду (өсүү 8,2 пайызга), айыл чарбасына — 52,9 млрд (11,6 пайыз), соодага — 105,4 млрд (17,2%), курулушка — 15 млрд (10,2%), ипотекага — 47,9 млрд (22,2%), керектөө кредиттери — 149,3 млрд. (31,2 пайыз).
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345531/
1-октябрь, шаршемби
12:03
