ЖККУнун Бишкектеги саммити. Жарандарга «Манас» аэропортуна эрте баруу сунушталды

Бишкекте өтүп жаткан Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине байланыштуу, расмий делегациялар өтүп жатканда «Манас» аэропортуна кирүүчү жолдор мезгил-мезгили менен жабылышы мүмкүн. Бул тууралуу «Кыргызстандын аэропорттору» ААК билдирди.

Маалыматка ылайык, бул чаралар иш-чаранын катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн көрүлүүдө

Ошондуктан, жүргүнчүлөргө мүмкүн болгон кечигүүлөрдү болтурбоо жана бардык зарыл болгон жол-жоболорду аткаруу үчүн аэропортко алдын ала -учуудан кеминде үч саат мурун келүү сунушталат.

Манас аэропорту кадимки режимде иштеп жатат.

Мурда ЖККУнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына жана Россиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарына байланыштуу 25-27-ноябрь аралыгында Манас аэропорту-Бишкек жана Ысык-Ата-Бишкек автожолдорунда убактылуу жол кыймылына чектөөлөр киргизилери кабарланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352187/
