Кыргызча

Кыргыз драма театры декабрь айындагы репертуарын жарыялады

Бишкек шаарындагы Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры декабрь айындагы репертуарын жарыялады.

Маалыматка ылайык, 3-декабрда түркиялык жазуучу Азиз Несиндин «Торостук зөөкүр» спектакли коюлат. Спектаклдердин көпчүлүгү саат 18:30да башталат.

Декабрь айында коюла турган спектаклдеринин тизмеси:

3-декабрь — А. Несин «Торостук зөөкүр»

4-декабрь — Ж. Садыков «Төлгө»

5-декабрь — Т. Ф.Достоевский «Мармеладовдор»

9-декабрь — Ж. Садыков "Адам«(премьера)

10-декабрь — Ж .Садыков «Адам» (премьера)

11-декабрь — Ж. Садыков «Адам» (премьера)

12-декабрь — Ч.Айтматов «Саманчынын жолу»

18-декабрь — Т. Габбе «Альманзордун шакектери »

19-декабрь — Т. Габбе «Альманзордун шакектери»

20-декабрь — Т. Габбе «Альманзордун шакектери»

21-декабрь — Т.Габбе «Альманзордун шакектери»

24-декабрь — К. Иманалиев «Акыркы кат»

Билеттер театрдын кассасында жана kasir.kg / ticket.kg сайттарында сатылат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352165/
Кароо: 111
