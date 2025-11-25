13:20
Кыргызча

Кыргызстандагы азык-түлүк жарманкелери 2026-жылдын июнь айына чейин уланат

Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин демилгеси менен республиканын бардык аймактарында азык-түлүк жарманкелери уюштурулууда.

Ведомстводон маалымдашкандай, мындай жарманкелер 2026-жылдын июнь айына чейин уланат.

Ар бир районго жарманке өткөрүүгө атайын график боюнча аптанын күндөрү бөлүнгөн. Райондордогу тиешелүү кызматкерлер түзүлгөн график боюнча жарманке уюштурууга милдеттендирилген.

Жарманкеде азык-түлүктөр базардагыдан арзан баада сатылып жатат. Келгендер керектүү тамак-аштарды бир аптага жетерлик сатып алса болот.

«Учурда республика боюнча негизги азык-түлүк продукциялары боюнча эч кандай тартыштык жок, азык түлүк кору жетиштүү. Жарманкелер ички рынокту туруктуу камсыздоону улантуу жана жарандарга сапаттуу азыктарды жеткиликтүү баада сунуштоо максатында уюштурулууда», — деп айтылат маалыматта.

Министрлик мындай демилгелер айыл чарба тармагын колдоого жана региондордун экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө болорун белгилейт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352163/
