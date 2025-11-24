ЖККУ саммити: Бишкекте мектептер онлайн режимине өтүп, эки базар жабылат

Борбор калаада 25-ноябрдан 27-ноябрга чейин ЖККУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйына байланыштуу убактылуу чектөөлөр киргизилет. Мэриянын маалыматы боюнча, борбордук көчөлөрдө жана расмий делегациялардын каттамдарында жол кыймылы чектелет. Тургундардан сапарларын алдын ала пландаштыруу суранат.
Бишкекте бардык мектептер 25-ноябрдан 1-декабрга чейин онлайн-окутууга которулат. Окуу сабактары бекитилген окуу пландарына жана графиктерге ылайык онлайн форматта өткөрүлөт. Окуу программаларынан артта калуу болбойт. 2-декабрдан баштап сабактар кадимки форматта улантылат.
Мындан тышкары Бишкектеги «Сары-Өзөн» менен «Ош» базарлары 3 күнгө жабылат.
Муниципалитет келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундарды коопсуздукту камсыз кылуу жана расмий иш-чараларды өткөрүү үчүн зарыл болгон убактылуу чараларды түшүнүү менен кабыл алууга чакырат.