14:25
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Кыргызча

Саламаттыкты сактоо министринин эки орун басары кызматтан бошотулду

Каарманбек Байдавлетов жана Бүбүжан Арыкбаева саламаттыкты сактоо министринин орун басарлары кызматынан бошотулду. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул маалыматты 24.kg агенттигине тастыктады.

2024-жылдын сентябрь айында бул кызматка дайындалган Каарманбек Байдавлетов башка кызматка которулуп жатканы белгиленди.

Бүбүжан Арыкбаева 2022-жылдын июнь айында дайындалган. Ал ошондой эле Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери болуп иштеген.

Саламаттыкты сактоо министринин жаңы орун басарлары азырынча дайындала элек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351797/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Шанхай кызматташтык уюмунун курамы кеңейүүдө
«Кабар» маалымат агенттигинин директору кызматынан алынды
Айбек Жунушалиев мэр кызматынан бошотулду
Миргүл Молдоисаева Кыргызстандын БУУдагы туруктуу өкүлү кызматынан бошотулду
Унаа жана коммуникация министрлигинин жетекчиси алмашты
Сыймык Жапыкеев кызматтан кетүү арызын жазды
Депутат Кубанычбек Жумалиевдин жүрөгү ооруп, жеке клиникага которулду
Баткенде жетекчилик кызматтагы 5 адам аттестациядан өтүп, үчөө өтпөй калды
Бишкектин вице-мэри Азиз Алымкулов кызматынан бошотулду
Улукбек Марипов бир тууган инисин Ноокта районунун акими кызматынан бошотту
Эң көп окулган жаңылыктар
Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Кандо Бишкекке келди Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Кандо Бишкекке келди
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
21-ноябрь, жума
13:35
Нариман Түлеевдин күйөө баласы Ноокат районунун акими болуп дайындалды Нариман Түлеевдин күйөө баласы Ноокат районунун акими б...
13:22
Бишкектин бир районунда эки күн боюу газ өчүрүлөт
13:09
Саламаттыкты сактоо министринин эки орун басары кызматтан бошотулду
12:31
УКМКнын төрагасы Эне жана баланы коргоо борборуна кызматтык унааларды тапшырды
12:20
Кыргызстандагы мектептердин 80 пайызына видеобайкоо камералары орнотулган