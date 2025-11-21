Саламаттыкты сактоо министринин эки орун басары кызматтан бошотулду

Каарманбек Байдавлетов жана Бүбүжан Арыкбаева саламаттыкты сактоо министринин орун басарлары кызматынан бошотулду. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул маалыматты 24.kg агенттигине тастыктады.
2024-жылдын сентябрь айында бул кызматка дайындалган Каарманбек Байдавлетов башка кызматка которулуп жатканы белгиленди.
Бүбүжан Арыкбаева 2022-жылдын июнь айында дайындалган. Ал ошондой эле Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери болуп иштеген.
Саламаттыкты сактоо министринин жаңы орун басарлары азырынча дайындала элек.