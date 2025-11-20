Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр»

Борбор Азия чөлкөмдүк экономикалык кызматташтыгынын (БАЭК) алкагында өткөн конференциясында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстандын аймактык байланыштарды чыңдоого, сооданы кеңейтүүгө жана транспорттук инфраструктураны модернизациялоого болгон милдеттенмесин айтты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
Адылбек Касымалиев БАЭК аймактык байланыштарды чыңдоо, сооданы жана инвестицияларды стимулдаштыруу, өсүштү тездетүү жана аймактагы туруктуулукту чыңдоо үчүн натыйжалуу куралга айланганын белгиледи.
Министрлер кабинетинин төрагасы 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгында 159 миң жумушчу орун түзүлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,9 эсеге көбөйгөнүн билдирди. 2025-жылдын 10 айында негизги капиталга инвестициялардын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18,9 %га көбөйдү.
Анын айтымында, экономикалык саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу жана макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн туруктуулугу эл аралык рейтингдик агенттиктер тарабынан белгиленген. Ушул жылы Кыргызстандын кредиттик рейтинги «B+» деңгээлине чейин көтөрүлдү.
«Биз учурдагы ийгиликтер жакында эле кабыл алынган Кыргыз Республикасын 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында аныкталган дымактуу милдеттер үчүн негиз экенин түшүнөбүз. Программанын башкы максаты — жарандардын бакубаттуулугун жогорулатуу. Бул үчүн мамлекет адамга багытталган өсүү моделин курууда, мында экономикалык өнүгүү калктын жашоо сапатын түздөн-түз жогорулатат», — деди ал, Улуттук өнүктүрүү программасынын алкагындагы максаттуу багыттарга жана өнүгүү векторлоруна токтолду.
Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстандын аймактагы эң ири рыноктордун ортосундагы стратегиялык жайгашуусу, өлкөнүн эмгектик потенциалынын негизи катары жаш калкы, бай жаратылыш ресурстары, уникалдуу маданий жана жаратылыш мурасы, либералдуу экономикасы жана дымактуу долбоорлорду ишке ашырууга болгон бекем саясий эрки инвестициялар жана бизнести өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын баса белгиледи.
«Белгилей кетким келет, илбирс Кыргызстандын улуттук символу деп таанылган жана президентибиз белгилегендей, Кыргызстан динамикалуу өнүгүп жаткан жана дүйнөгө ачык өлкө катары Борбор Азиянын илбирсине айланат. Байыркы кыргыз элинин маданиятында илбирс улуулукту, асылзаттыкты, тайманбастыкты, эрдикти жана туруктуулукту символдоштурган. Биз сиздерди Борбор Азиянын илбирсинин өнөктөшү болууга чакырабыз. «Келгиле, биргелешип динамикалуу, туруктуу жана гүлдөгөн келечекти куралы», — деп сөзүн жыйынтыктады Адылбек Касымалиев.