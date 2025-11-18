12:07
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Кыргызча

Кытайдын ТИМ башчысы Ван И Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга келет

Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 19-ноябрдан 22-ноябрга чейин Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга барат. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин өкүлүнө шилтемеси менен билдирди.

Иш сапардын жүрүшүндө Ван И үч өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен өзүнчө стратегиялык диалогдорду өткөрөт.

Сапар Кыргызстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев, Өзбекстандын Бахтиёр Саидов жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Сирожиддин Мухриддиндин чакыруусу менен өтүүдө.

Ван И ошондой эле Кытай Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин Саясий бюросунун мүчөсү болуп саналат.
