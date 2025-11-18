10:36
Кыргызстан мобилдик интернеттин орточо ылдамдыгы боюнча 76-орунда турат

Speedtest Global Index маалыматы боюнча, 2025-жылдын октябрь айына карата Кыргызстан мобилдик интернеттин орточо ылдамдыгы боюнча 76-орунда турат.

Кыргызстан рейтингин үч баскычка жакшыртты. Жүктөөнүн орточо ылдамдыгы секундасына 51 мегабит, ал эми жүктөө ылдамдыгы секундасына 13,9 мегабит болууда.

Кыргызстан стационардык линиялардын кең тилкелүү интернетке кирүү рейтинги боюнча 87-орунда турат. Жүктөөнүн орточо ылдамдыгы секундасына 83,9 мегабитке, ал эми жүктөө ылдамдыгы секундасына 86,6 мегабитке жетет.

Мобилдик интернеттин ылдамдыгынын жогорулашы базалык станцияларды модернизациялоо жана өлкө боюнча калк жыш жайгашкан аймактарда 4G тармагынын камтуу аймагын кеңейтүү менен байланыштуу болушу мүмкүн. Операторлордун була-оптикалык инфраструктурага инвестицияларынын аркасында стационардык линиялардын интернет көрсөткүчтөрү жогору бойдон калууда.
