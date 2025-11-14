Уролог: «Жубайлар тукумсуздугунун жарымы эркектердин ден соолугуна байланыштуу»

Статистика боюнча, жубайлардын тукумсуздугунун 50 пайызы эркектердин ден соолугуна байланыштуу болуп жатат. Бул тууралуу уролог-андролог Калыс Кырбашев Биринчи радиодо билдирди.
Анын айтымында, тукумсуздуктун көптөгөн себептери бар экенин, айрыкча варикоцеле, гормоналдык дисбаланс жана тестостерондун деңгээлин төмөндөтүүчү же эркектин бел суусунун сапатына таасир этүүчү башка оорулар бар экенин түшүндүрөт.
«Биздин менталитетибизди эске алганда, көптөгөн эркектер медициналык жардамга кайрылуудан тартынышат жана көп учурда аялды күнөөлөй башташат. Биз жубайларга бир жылдык нике мөөнөтүн беребиз. Эгерде ошол убакыттын ичинде кош бойлуулук болбосо, алар адистерге кайрылышы керек: аял гинекологго, эркек уролог-андрологго. Эгерде көйгөйлөр аныкталса, аларды дарылоо керек», — деди Калыс Кырбашев.
Дарыгер эркек толугу менен тукумсуз болуп, медицина алсыз болуп калган учурлар бар экенин белгиледи.
«Бирок, болжол менен 80 пайыз учурларда тукумсуздукту айыктырууга болот. Диагнозго жараша дарылоо орто эсеп менен бир жылга созулуп, оң натыйжаларды берет. Бул эркек үчүн абдан сезимтал маселе жана дарыгердин, анын үй-бүлөсүнүн жана жубайынын психологиялык колдоосу өтө маанилүү», — деп кошумчалады уролог-андролог.