12:57
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Кыргызча

ЖККУнун саммити 27-ноябрда Бишкекте өтөт

27-ноябрда Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун (ЖККУ) саммити өтөт. 

ЖККУнун алдыдагы жыйынында аймактык туруктуулукту сактоо жана террористтик коркунучтарды жана экстремизмди нейтралдаштыруу боюнча кызматташтыкты жакшыртуу маселелери талкууланат.

ЖККУнун катчылыгы эл аралык жана аймактык коопсуздук маселелеринин кеңири чөйрөсүн талкуулоону жана ЖККУнун ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктарын жалпылоону пландаштырууда.

Уюмдун башкаруу органдарындагы жетекчиликти ротациялоонун белгиленген тартибине ылайык, Кыргызстан ЖККУнун башкы катчысы кызматына талапкерди уюмга мүчө мамлекеттердин президенттерине бекитүү үчүн сунуштайт.

ЖККУнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин декларациясын кабыл алуу пландаштырылууда. Анда дүйнөлүк кырдаалды жана уюмдун жоопкерчилик чөйрөсүн баалоо, ошондой эле аймактык тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоо ыкмалары камтылат.

Мурда Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекте өтө турган ЖККУ саммитине катышаары кабарланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350762/
Кароо: 46
Басууга
Теги
Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет
Бишкекте ЖККУнун саммити ноябрь айында өтөт
ЖККУ: Кыргызстандык аскерлер «Бузулбас бир туугандык-2025» машыгуусуна катышууда
«Өз ара аракеттенүү-2025»: Кыргыз аскерлери ЖККУнун машыгууларына жөнөп кетти
Чолпон-Атада ЖККУ ТИМ башчылар кеңешинин жыйыны аяктады. Талкууланган маселелер
Садыр Жапаров ЖККУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин кабыл алды
Бүгүн ЖККУнун Коргоо министрлер кеңешинин жыйыны өтөт
Президент Садыр Жапаров Мамлекеттик Думанын төрагасы менен жолугушту
Президент Садыр Жапаров ЖККУ ПА Кеңешинин мүчөлөрүн кабыл алды
Бишкекте ЖККУ ПАнын Кеңешинин жыйыны өтүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Кыргызстанда эт&nbsp;бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
13-ноябрь, бейшемби
12:37
ЖККУнун саммити 27-ноябрда Бишкекте өтөт ЖККУнун саммити 27-ноябрда Бишкекте өтөт
12:30
Пайдалуу кеңеш: Кышында тамактануунун эрежелери кандай?
12:22
Кыргызстан уй жана кой эти менен өзүн-өзү толук камсыздайт
10:13
Чүй облусунда чет элдик жаран ири өлчөмдөгү баңгизат менен кармалды
10:05
Шайлоо-2025: БШК дагы 170 эл аралык байкоочу катады