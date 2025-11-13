08:21
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Кыргызча

«Курак» тасмасы эл аралык кинофестивалга катышат

Кыргызстандын «Курак» көркөм тасмасы 20-26-ноябрында Колумбиянын Богота шаарында өтө турган 42-эл аралык BOGOCINE кинофестивалынын программасына киргизилди. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди.

Маалыматка ылайык, BOGOCINE — Латын Америкасындагы эң эски жана абройлуу кинофестивалдардын бири. 1984-жылы негизделген бул фестиваль жаңы режиссёрлор менен дебюттук толук метраждуу тасмалар үчүн эл аралык маанилүү аянтча болуп саналат.

Тарыхта Педро Альмодовар, Пон Джун Хо, Исабель Койшет, Алехандро Иньярриту жана Родриго Гарсия сыяктуу режиссёрлор алгачкы сыйлыктарын ушул фестивалдан алышкан.

«Курак» — быйыл Борбордук Азиядан катышкан жалгыз фильм. Ал Латын Америкасы, Чыгыш Европа, Германия, Испания жана Түштүк Кореядан келген 14 тасма менен бирге негизги сынак бөлүмүндө көрсөтүлөт.

 Маалымат үчүн: «Курак» азыркы Кыргызстандагы зомбулук жана мыйзамсыздыкка туш болгон аялдардын үч өз ара байланышкан окуясын чагылдырат. Режиссёрлор көркөм реализмди, нуар жана даректүү хроника элементтерин айкалыштырып, курч социалдык теманы көтөрүшөт. Аталыш кыргыздын салттуу курак ыкмасына шилтеме берип, ар түрдүү тагдырлардын бирдиктүү мозаикасын символдоштурат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350700/
Кароо: 40
Басууга
Теги
Бишкекте «Акыркы дем» кыргыз драмасы көрсөтүүгө чыкты
IV Бишкек эл аралык кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу башталды
«Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
«Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
«Кара кызыл сары» тасмасы «Оскар» сыйлыгы үчүн ат салышат
Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты
Бир убакта эки кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыгууда
Бишкекте белгилүү актёрлордун катышуусунда Түрк киносунун күндөрү өтөт
Бишкекте «Керексиң» кыргыз драмасы чыкты
«Курак» тасмасы Пусан эл аралык кинофестивалына катышат
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Кыргызстанда эт&nbsp;бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
13-ноябрь, бейшемби
08:00
«Курак» тасмасы эл аралык кинофестивалга катышат «Курак» тасмасы эл аралык кинофестивалга катышат
07:45
UFC 322. Валентина Шевченко менен Вэйли Чжандын көз караштар таймашы болду
12-ноябрь, шаршемби
17:12
Камчыбек Ташиев уулу менен Өзгөн районунда эки үй-бүлөгө үй куруп беришти
16:21
Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тосмолор орнотулду
16:06
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
14:44
Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга аскер учагы кулашына байланыштуу көңүл айтты
14:24
Кышка даярдык: Бишкекте көмүрдү кайдан сатып алууга болот?