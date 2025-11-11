Адылбек Касымалиев: «Кыргыз-орус мамилелери туруктуу түрдө бекемделип жатат»

Соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча кыргыз-россия өкмөттөр аралык комиссиясынын 26-жыйыны тар чөйрөдө өттү.
Министрлер кабинетинин төрагасы жана Президенттик администрациянын аппарат жетекчиси Адылбек Касымалиев вице-премьер-министр Алексей Оверчук жетектеген орусиялык делегацияны жылуу кабыл алып, жолугушуу эки өлкөнүн ортосундагы Түбөлүк достук, союздаштык жана өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлганынын 25 жылдыгын белгилеп жаткан жылда өтүп жатканын белгиледи.
Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Оверчук жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү ырааттуу өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Россия тарабы биргелешкен демилгелерди мындан ары да өнүктүрүүгө жана учурдагы долбоорлорду колдоого даяр экендигин билдирип, оң динамиканы сактоонун жана биргелешкен практикалык иштин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга берилгендик баса белгиленди.
Жыйындын жүрүшүндө эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды.