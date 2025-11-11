Быйылкы адабият боюнча Букер сыйлыгынын жеңүүчүсү аталды

Британ-венгриялык жазуучу Дэвид Салинин"Флеш" романы 2025-жылдагы адабият боюнча Эл аралык Мэн Букер сыйлыгынын жеңүүчүсү деп табылды. Бул тууралуу BBC кабарлады.
Эң абройлуу адабий сыйлыктардын биринин аземи Лондондо өттү. Бул жылы калыстар тобуна ирландиялык драматург Родди Дойл төрагалык кылды.
«Калыстар тобу алты китепти беш сааттан ашык талкуулашты. Биз кайра-кайра окуй берген, башка сонун романдардын арасынан өзгөчөлөнүп турган китеп «Флеш» болду. Анткени ал өзүнүн уникалдуулугунан улам өзгөчөлөнүп турат. Биз мындайды эч качан окуган эмеспиз. Бул көп жагынан караңгыдай сезилген китеп, бирок окууга келгенде толугу менен эс аласыз », - деди Родди Дойл.
Автордун алтынчы романы болгон «Флеш» жашоонун ар кандай этаптарын башталат. Айылдан Лондондогу супер байлардын жаркыраган дүйнөсүнө чейинки басып өткөн Иштван аттуу жаш венгрдин окуясы өзгөчө баяндалат.
Букер сыйлыгы — бул жыл сайын англис тилинде жазылган жана Улуу Британияда же Ирландияда басылып чыккан эң мыкты көркөм чыгармага берилүүчү абройлуу адабий сыйлык болуп саналат.