Россиянын Астрахань облусуна Кыргызстандан 130 тоннадан ашык буурчак жеткирилди. Бул тууралуу Ростов, Волгоград, Астрахань облустары жана Калмыкия Республикасы боюнча Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча федералдык кызмат (Россельхознадзор) билдирди.
Белгилей кетсек, өткөн аптада Кыргыз Республикасынан алынган эки төө буурчак (132 тонна) текшерилген.
Продукциянын карантиндик фитосанитардык абалын аныктоо үчүн көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү чаралары жүргүзүлүп, натыйжада эки үлгү алынып, аккредитацияланган лабораторияга жөнөтүлдү. Карантиндик организмдер табылган жок. Бул жыйынтыктардын негизинде жүк өкүлдөрүнө карантиндик фитосанитардык текшерүү сертификаттары берилди.
Көзөмөл жана байкоо жүргүзүү чаралары аяктагандан кийин, жүктөр алуучуларына жеткирилди.