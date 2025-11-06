18:04
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Кыргызча

Нарын облусунда Кында ашуусу жазга чейин жабылды

Транспорт министрлиги
Фото Транспорт министрлиги. Кында ашуусу жазга чейин жабылды

Ат-Башы—Кында—Торугарт автожолунун 65-73-чакырымындагы Кында ашуусу 1-апрелге чейин убактылуу жабылды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматынан билдирди.

Ашуу ушул жылдын 6-ноябрынан 2026-жылдын 1-апрелине чейин жабык болот.

Ал эми жакынкы күндөрү Калмак-Ашуу ашуусун жабуу пландалууда.

Буга чейин Жалал-Абад облусуна караштуу Кара-Буура жана Сары-Кыр ашуусу жазга чейин жабылган. Чаткал жана Сузак райондорунун акимдеринин буйругуна ылайык, аймакты караган жол тейлөө ишканалары тарабынан тиешелүү жерлерге каттамдардын жабылгандыгын көрсөткөн жол белгилери орнотулган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349952/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Нарында 30 метрлик алп шаурма бышырып, бүт шаарды тойгузушту
Президент Нарында социалдык объектилердин жана жолдордун курулушу менен таанышты
Садыр Жапаров «Нарын» жана «Казарман» жаңы аба майдандарын ачты
Садыр Жапаров жумушчу сапары менен Нарын облусуна барат. Жаңы аэропорт ачылат
Нурбек Сатаров президенттин Нарын облусундагы өкүлү болуп дайындалды
Эргешов: Жетим-Тоо кенин иштетүү боюнча сөз жок
Нарындагы көчөлөрдүн бирине депутат Камчыбек Жолдошбаевдин ысымы ыйгарылды
Нарын облустук ооруканасында бейтаптарды иргөө үчүн атайын чатырлар орнотулат
Нарында 2 мектеп жылуулук мезгилине даяр эмес
Нарында ачыла турган өнөр жай соода-логистикалык борбору 13 миң иш орунду түзөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
6-ноябрь, бейшемби
17:36
7-ноябрда күтүлгөн аба ырайы 7-ноябрда күтүлгөн аба ырайы
17:12
Нарын облусунда Кында ашуусу жазга чейин жабылды
17:03
Дайырбек Орунбеков Кыргызстандагы электр энергиясынын өчүрүлүшүнүн себебин айтты
15:20
2025-жылдын аягына чейин 60 айыл толук суу менен камсыздалат
14:38
Балыкчы шаарына 100 миллион сомдук жаңы муниципалдык жабдуулар тапшырылды