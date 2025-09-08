17:54
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Кыргызча

Президент Нарында социалдык объектилердин жана жолдордун курулушу менен таанышты

Садыр Жапаров жумушчу сапарынын алкагында Нарын шаарына барып, социалдык жана инфраструктуралык долбоорлордун аткарылышы менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди.

Мамлекет башчысы Мамлекеттик ипотекалык компаниянын линиясы боюнча Нарында салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун көрүп чыкты. Долбоордо 216 батирден турган тогуз кабаттуу төрт блоктун курулушу каралган, ошондой эле карамагындагы аймакта унаа токтотуучу жай, балдар аянтчасы жана спорттук воркаут-зона жабдылат.

Садыр Жапаров региондун жашоочулары үчүн батирлердин санын көбөйтүүнү тапшырды.

Андан соң президент инновациялык-креативдик борбордун, ошондой эле бир катар маданий жана социалдык инфраструктура объектилеринин курулушунун жүрүшү менен таанышты.

Президенттин Иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев мамлекет башчысына борбор китепкана, музей, инновациялык теле- жана аудиостудияларды, киноконцерттик залды, коворкинг жана IT-зоналарды, ошондой эле соода аянтын бириктире турганы жөнүндө айтып берди.

Ага катар балдардын көңүл ачуу борбору жана муниципалдык мончо курулууда. Андан ары транспорт жана коммуникация министри Абсаттар Сыргабаев президентке шаарда жүргүзүлүп жаткан жол иштери тууралуу маалымат берди.

Алсак, узундугу 9 км ашык Ленин көчөсүнө асфальт төшөө башталды, ал эми Шералиев көчөсүндө (2,3 км) тротуарларды куруудагы мурдагы кемчиликтерди жоюу, бордюрларды жана суу агуучу лотокторду орнотуу иштери жүрүп жатат. Бул боюнча Президент аткаруунун сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды.

Мындан тышкары, УКМК төрагасынын биринчи орун басары — УКМКнын Чек ара кызматынын директору Абдикарим Алимбаев УКМКнын Чек ара кызматынын Тайлак Баатыр атындагы Нарын облусу боюнча башкармалыгынын жер тилкелери жөнүндө маалымат берди. 12,11 га жер тилкеси курулуштары менен кошо Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине өткөрүлүп берилди. Анын ордуна Башкармалыкка Нарын районунан 12,3 га жер тилкеси берилип, жерди трансформациялоо боюнча документтер даярдалууда.

Жерлерди өткөрүп берүү шаардын бир катар курч социалдык маселелерин чечүүгө мүмкүндүк берет. Бошотулган жер тилкелерине турак жай, бала бакчаларды жана саламаттыкты сактоо объектилерин куруу пландаштырылууда. Объектилерди кыдырып чыккан соң президент Садыр Жапаров бардык белгиленген долбоорлорду өз убагында ишке ашыруунун жана сапаттын заманбап стандарттарын сактоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342687/
Кароо: 57
Басууга
Теги
Садыр Жапаров «Нарын» жана «Казарман» жаңы аба майдандарын ачты
Садыр Жапаров жумушчу сапары менен Нарын облусуна барат. Жаңы аэропорт ачылат
Нурбек Сатаров президенттин Нарын облусундагы өкүлү болуп дайындалды
Эргешов: Жетим-Тоо кенин иштетүү боюнча сөз жок
Нарындагы көчөлөрдүн бирине депутат Камчыбек Жолдошбаевдин ысымы ыйгарылды
Нарын облустук ооруканасында бейтаптарды иргөө үчүн атайын чатырлар орнотулат
Нарында 2 мектеп жылуулук мезгилине даяр эмес
Нарында ачыла турган өнөр жай соода-логистикалык борбору 13 миң иш орунду түзөт
Контейнерден мектеп. Нарын облусунун башчысы кызматтан кетти
Кочкор районунда жол кырсыгы катталып, 3 киши жабыркады
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК &laquo;Кеша&raquo; аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал&nbsp;ким? УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25&nbsp;жаңы кызматтык унаа тапшырылды Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды
Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди
Ош&nbsp;шаарына бийиктиги 95&nbsp;метрлик жаңы флагшток орнотулат Ош шаарына бийиктиги 95 метрлик жаңы флагшток орнотулат
8-сентябрь, дүйшөмбү
17:33
Президент Нарында социалдык объектилердин жана жолдордун курулушу менен таанышты Президент Нарында социалдык объектилердин жана жолдорду...
17:11
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 300гө жакын мас айдоочу кармалды
16:10
Эртең Бишкекте Кыргызстан — Шри-Ланка футболдук беттеши өтөт
14:20
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
14:12
Садыр Жапаров «Нарын» жана «Казарман» жаңы аба майдандарын ачты