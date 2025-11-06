16:31
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Кыргызча

2025-жылдын аягына чейин 60 айыл толук суу менен камсыздалат

Өткөн жылы 20-21-декабрда өткөн 3-Элдик курултай учурунда Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине жалпысынан 652 суроо-талап түшкөн. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Министрликтин маалыматы боюнча, бул суроо-талаптардын 50 пайызы сугат маселелерине, ал эми 30 пайызы ичүүчү суу менен камсыздоого байланыштуу болгон.

2024-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча төмөнкү иштер аткарылды:

  • 2025-жылга карата 10 суткалык жана декадалык жөнгө салуу бассейндеринин (БДР, БСР) курулушу толугу менен аяктап, пайдаланууга берилди.
  • 12 объектиде курулуш иштери, 29 объектиде долбоорлоо иштери жүрүүдө;
  • Жалпы узундугу 430 чакырымга жакын каналдар, 302 гидротехникалык курулма, 123 суу өлчөөчү пост, 91 насостук станция жана 156 насостук агрегат оңдолуп, тазаланды. 9 насостук агрегат жаңыларына алмаштырылды, 53,5 чакырым коллектордук-дренаждык система тазаланды;
  • Тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системалары жалпы 8 миң 365 гектар аянтка орнотулду, анын ичинен 1 702 гектары — мамлекеттик, ал эми 6 663 гектары — жеке менчик фермерлердин жерлери;
  • Бетон полотносун чыгаруучу заводдун курулушу башталды. 2025-жылы 500 миң чарчы метр каналга бетон полотносун орнотуу иштери жүргүзүлөт;
  • Калкты таза суу менен камсыздоо боюнча 85 айылда курулуш иштери жүрүп жатат. 2025-жылдын ичинде 60 айыл таза суу менен камсыздалат.

Учурда бардык облустардагы Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилери жана тиешелүү айыл өкмөттөр ай сайын онлайн кеңешме өткөрүп, кайрылуулардын аткарылышын көзөмөлдөп туру
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349930/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Айыл чарба министрлигине жаңы орун басар келди
Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачылат
Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 9 соода-логистикалык борбор курулат
Кунарсыз жайыттарды жакшыртуу үчүн тонналаган чөп үрөндөрү себилет
Ош — Баткен унаа жолунда 26 мыйзамсыз курулуш буздурулду
Ысык-Атада балыктар жапырт өлгөн. Айыл чарба министрлиги себебини атады
Кыргызстандын мал чарбачылыгында орусиялык вакциналардын үлүшү 85 пайызга жетет
Кыргызстан менен Азербайжан айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты бекемдейт
2025-жылы 259 тонна сапатсыз мал чарба азыктары аныкталган
Кыргызстан малдын экспортун көбөйтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
6-ноябрь, бейшемби
15:20
2025-жылдын аягына чейин 60 айыл толук суу менен камсыздалат 2025-жылдын аягына чейин 60 айыл толук суу менен камсыз...
14:38
Балыкчы шаарына 100 миллион сомдук жаңы муниципалдык жабдуулар тапшырылды
14:14
Жерде күчтүү магниттик бороон башталды
13:48
Азенбек Козукеев ЖКККББнын башчысы болуп дайындалды
12:49
Бишкектин бардык райондорунда жылуулук калыбына келтирилди