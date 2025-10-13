11:19
Жайкы дөңгөлөктөрдү алмаштырыңыз. Транспорт министрлиги айдоочуларга кайрылды

КР Транспорт жана коммуникациялар министрлиги айдоочуларга кайрылып, унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууга чакырды.

Министрликтин маалыматка ылайык, бүгүн, 13-октябрга карата өлкөнүн ашуулары менен жолдорунда жол ачык.

Жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери зарыл учурларда тазалоо, инерттик материалдарды чачуу иштерин жүргүзүп жатышат.

Ошол эле кезде министрлик тарабынан 2025-2026-жылдын күз-кыш мезгилине карата инерттик материалдарды камдоо жана техникаларды кышкыга даярдоо иштери кызуу уланууда.

«Тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган болсоңуз унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууну унутпаңыз», — деп айтылат маалыматта.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346952/
Кароо: 51
