Словакияга автобус айдоочулук кызматка талапкерлер кабыл алынууда

Кыргызстанда Словакияда автобус айдоочулук кызматка талапкерлерди кабыл алуу жарыяланды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин алдындагы Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунан билдиришти.
Бул жумушка 22 жаштан 50 жашка чейинки, D категориясындагы айдоочулук күбөлүгү бар, 2027-жылга чейин жарактуу чет элдик паспорту бар, соттолбогон жана өнөкөт оорусу жок талапкерлер ишене алары белгиленген. Жүргүнчүлөрдү ташуудагы тажрыйба артыкчылыктуу болот.
Маянасы саатына 7,4 евродон, орточо айлык кирешеси салыктарды төлөгөндөн кийин 1200 евродон башталат.
«Ишке орноштуруу социалдык кепилдиктери жана документтерди расмий каттоосу бар туруктуу европалык транспорттук компанияда ишке ашырылат», -деп белгиледи борбор.
Талапкерлерди каттоо 100 ылайыктуу талапкер алынганда автоматтык түрдө аяктайт. Мурда катышкан талапкерлер кайра арыз бере алышпайт.