11:32
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Кыргызча

Словакияга автобус айдоочулук кызматка талапкерлер кабыл алынууда

Кыргызстанда Словакияда автобус айдоочулук кызматка талапкерлерди кабыл алуу жарыяланды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин алдындагы Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунан билдиришти.

Бул жумушка 22 жаштан 50 жашка чейинки, D категориясындагы айдоочулук күбөлүгү бар, 2027-жылга чейин жарактуу чет элдик паспорту бар, соттолбогон жана өнөкөт оорусу жок талапкерлер ишене алары белгиленген. Жүргүнчүлөрдү ташуудагы тажрыйба артыкчылыктуу болот.

Маянасы саатына 7,4 евродон, орточо айлык кирешеси салыктарды төлөгөндөн кийин 1200 евродон башталат.

«Ишке орноштуруу социалдык кепилдиктери жана документтерди расмий каттоосу бар туруктуу европалык транспорттук компанияда ишке ашырылат», -деп белгиледи борбор.

Талапкерлерди каттоо 100 ылайыктуу талапкер алынганда автоматтык түрдө аяктайт. Мурда катышкан талапкерлер кайра арыз бере алышпайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341403/
Кароо: 134
Басууга
Теги
Президент автобус айдоочуларга тыгын боюнча кайрылды
Кыргызстанда 7 айда дээрлик 700 миңге жакын айдоочу жол эрежесин бузган
Бишкектин автобус паркында айдоочулар жетишсиз: бош орундар бар
Троллейбус айдоочуларына коргонуу каражаттары берилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
29-август, жума
11:30
Германиянын канцлери: «Путин менен Зеленскийдин жолугушуусу болбойт» Германиянын канцлери: «Путин менен Зеленскийдин жолугуш...
11:11
Курулуш министрлиги: Эгемендүүлүк күнүнө карата 115 объект пайдаланууга берилет
10:38
Медербек Туманов экономика жана соода министринин орун басары болуп дайындалды
10:15
Садыр Жапаров 29-30-август күндөрү Ош жана Жалал-Абад облустарына барат
10:12
Эгемендүүлүк майрамы: Ошто жолдор жабылып, жүк ташуучу унааларга чектөөлөр болот