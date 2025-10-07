09:26
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Кыргызча

Бүгүндөн тарта Бишкектин айрым жерлеринде 2 күн газ болбойт

Бишкектин айрым жерлеринде 2 күн газ болбойт. Бул тууралуу «Бишкекгаз» газ кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, төмөн жана орто басымдагы газ өткөргүчүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 7-8-октябрь күндөрү төмөнкү көчөлөр менен чектелген райондо жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт:

Улук Тоо көчөсү, Корсаковы көчөсү, Кок-Кыя көчөсү, Батыш көчөсү.

«Бишкекгаз» газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерге жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын алтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346201/
Кароо: 90
Басууга
Теги
Бишкектин айрым бөлүгү 2-октябрга чейин газсыз калды
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгү төрт күнгө газсыз калат
Көңүл бургула! 1-5-сентябрь аралыгында Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт
Аламүдүн айылында 20-августтан 22-августка чейин газ убактылуу токтотулат
Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда газ болбойт
Бишкектин борборунда газ беш күнгө өчүрүлөт
Бишкектин бир бөлүгүндө 18-июндан 20-июнга чейин газ өчүрүлөт
Бишкектин бир бөлүгүндө жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде 3 күн газ болбойт
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; ишканасы газга төлөмдөрдү өз&nbsp;убагында төлөөнү суранат «Газпром Кыргызстан» ишканасы газга төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү суранат
Баткендеги &laquo;Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы&raquo; мамлекетке кайтарылды Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды
Токмок 2&nbsp;млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды Токмок 2 млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды
7-октябрь, шейшемби
09:10
Президент өзүнүн кеңешчиси Арслан Койчиевге кандай макам берди? Себеби Президент өзүнүн кеңешчиси Арслан Койчиевге кандай мака...
09:00
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
08:30
Бүгүндөн тарта Бишкектин айрым жерлеринде 2 күн газ болбойт
08:00
Кыргызстанда жер титирөөдөн турак жайлар жана коомдук объектилер жабыркаган
07:45
Бүгүн жылдын эң кооз, эң жакын Толгон айы көрүнөт
6-октябрь, дүйшөмбү
19:15
7-октябрга карата аба ырайы
16:47
Медицина жана физиология боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду
16:33
Айыл чарба министрлигине жаңы орун басар келди
16:20
ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
15:26
Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты