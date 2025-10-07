Бүгүндөн тарта Бишкектин айрым жерлеринде 2 күн газ болбойт

Бишкектин айрым жерлеринде 2 күн газ болбойт. Бул тууралуу «Бишкекгаз» газ кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, төмөн жана орто басымдагы газ өткөргүчүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 7-8-октябрь күндөрү төмөнкү көчөлөр менен чектелген райондо жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт:
Улук Тоо көчөсү, Корсаковы көчөсү, Кок-Кыя көчөсү, Батыш көчөсү.
«Бишкекгаз» газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерге жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын алтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт.