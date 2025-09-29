11:34
Бишкектин айрым бөлүгү 2-октябрга чейин газсыз калды

Төмөн жана орто басымдагы газ түтүктөрүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу 29-сентябрдан 2-октябрга чейин борбор калаанын айрым аймактарында жаратылыш газы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Бишкекгаз» ишканасынын басма сөз кызматы билдирди.

Газ өчүрүлө турган райондор:

Алыбаев, Крылов, Железнодорожная, Осмонов көчөлөрү — 1-2-октябрга чейин;

Мурманск, Гагарин, Садырбаев, Ахунбаев көчөлөрү — 29-30-сентябрга чейин.

Учурда ишенимдүү жана коопсуз газ менен камсыздоо иштери жүргүзүлүп жатат.

Шаар бийлиги тургундардан өчүрүүлөр учурунда альтернативдүү энергия булактарын колдонууну суранып, убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт.
