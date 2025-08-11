09:49
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда газ болбойт

Бүгүн, 11-августа Бишкектин айрым райондорунда газ болбой. Бул тууралуу «Бишкекгаз» газ кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, орто жана төмөн басымдагы газ өткөргүчтөрүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу төмөнкү көчөлөр менен чектелген райондордо жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт:

* Гагарин көч, Ч.Айтматов пр, А.Баатыр көч, Островский көч. —

11-12-август күндөрү;

* Жукеев-Пудовкин көч., Токомбаев көч., Сухэ-Батор көч.,Юнусалиев көч., Безымянная көч. — 12-13-август күндөрү.

«Бишкекгаз» газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерге жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын алтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт. Жумуштар газ менен ишенимдүү жана коопсуз камсыздоо максатында жүргүзүлүүдө. Биз жаратылыш газын пайдалануу коопсуз жана ыңгайлуу болушу үчүн бардык аракеттерди көрүүдөбүз",-деп айтылат билдирүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339080/
Кароо: 93
Басууга
Теги
Бишкектин борборунда газ беш күнгө өчүрүлөт
Бишкектин бир бөлүгүндө 18-июндан 20-июнга чейин газ өчүрүлөт
Бишкектин бир бөлүгүндө жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде 3 күн газ болбойт
Бишкекте оңдоо иштерине байланыштуу газ убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында газ өчүрүлөт
Бишкектин батыш бөлүгүндө жаратылыш газы беш күнгө өчүрүлөт
Жаны абоненттерди кошууга байланыштуу Новопавловка айылында үч күн газ болбойт
«Газпром» менен Кыргызстан газ жана энергетика тармагында кызматташат
Казакстанда Бухара — Урал газ куурунун үчүнчү тилкеси курулат
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды?
Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
11-август, дүйшөмбү
09:35
Үйлөр талкаланды. Түркияда күчү 6,1 баллга жеткен жер титирөө болду Үйлөр талкаланды. Түркияда күчү 6,1 баллга жеткен жер т...
09:30
Бүгүнкү доллардын курсу
09:22
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
09:00
Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда газ болбойт
23-июль, шаршемби
19:28
24-июлда күтүлгөн аба ырайы
14:38
Караколдо мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакча мамлекетке өттү
14:26
Кытай парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди
14:08
Ысык-Көлдө жер трансформациялоодогу мыйзам бузуулардан 11 миллион сом өндүрүлдү