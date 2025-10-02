19:28
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Кыргызча

Мурас-Ордо конушунун 20 жылдыгында жаңы сейил багы ачылды

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Мурас-Ордо конушунун 20 жылдыгына карата жаңы сейил багы ачылды

Борбор калаадагы Мурас-Ордо конушунун жашоочулары райондун 20 жылдыгына карата жаңы сейил бакка ээ болушту. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.

1,12 гектар аянтты ээлеген бул сейил бак Бишкек шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулду.

Жаңы эс алуу жайында төмөнкүлөр каралган:

  • Жөө адамдар үчүн жолдор;
  • Кичи футбол, балдар жана спорт аянтчалары;
  • Жайкы сахна жана арена;
  • Көрктөндүрүлгөн гүлзарлар.

Аймак толугу менен көрктөндүрүлүп, автоматтык сугат системасы, заманбап жарыктандыруу орнотулган. Мындан сырткары, тургундардын коопсуздугу үчүн сейил бактын айланасына видеокөзөмөл камералары коюлган.

Мааракенин жана сейил бактын ачылышынын урматына Съездбек Искеналиев, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева сыяктуу белгилүү эстрада жылдыздарынын катышуусунда майрамдык концерт тартууланды. Ошондой эле жаштар арасында футбол, аркан тартыш жана башка спорттук мелдештер уюштурулду.

Салтанаттуу аземде ошондой эле райондун тургундарына Биринчи май райондук муниципалдык администрациясынын Ардак грамоталары жана ыраазычылык баракчалары тапшырылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345776/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Бишкектиктер үчүн жаңы сейил бак жасалгаланат
Бишкекте жаңы сейил бак ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
2-октябрь, бейшемби
19:06
3-октябрга карата аба ырайы 3-октябрга карата аба ырайы
18:58
Бишкекте ШКУ жана Көчмөндөр оюндары өтөт: бийлик масштабдуу даярдыктарды баштады
18:42
Мурас-Ордо конушунун 20 жылдыгында жаңы сейил багы ачылды
18:31
Президент жайыт жерлерин унаа менен тебелеткендердин техникасы алынаарын айтты
16:19
Алайда милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган жаран кармалды