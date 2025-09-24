13:44
Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев ЦУМдун жанындагы курулуш качан бүтөрүн айтты

Борбор калаада «Эски Бишкек» көп функционалдуу комплексинин курулушу уланууда. Долбоорду Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев ишке ашырып жатат.

Ал 22-сентябрдын кечинде бешинчи блог толугу менен бүткөрүлгөнүн билдирди.Нариман Түлеевдин айтымында, кийинки баскыч 25-26-сентябрда башталып, Шопокова көчөсүнө чейин пландалып жатат.

«Жер астындагы шаардын ичинде бүтүрүү иштери кызуу жүрүп жатат: кондиционерлер орнотулууда, полдор менен тосмолор орнотулуп, айнек коюлду. Жылдын аягына чейин бардык иштерди бүтүрөбүз деген үмүттөбүз. Сабырдуулук жана түшүнүү менен мамиле кылганыңыз үчүн рахмат», — деп жазган ал социалдык тармактагы баракчасына.

«Эски Бишкек» долбоору мурда борбор калаанын борборундагы эң ири курулуштардын бири деп аталып келген. Анын ишке ашырылышы тургундардын олуттуу нааразычылыгын жаратты. Көптөр шаардын борбору дагы бир соода түйүнү үчүн жабылып жатканына нааразы болушкан.
