Кыргызстанда бир жуманын ичинде 350дөн ашык мас айдоочу аныкталды

Өткөн аптада Кыргызстанда 353 мас абалында унаа башкарган айдоочу аныкталды. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Рейд 4-августтан 10-августка чейин республика боюнча жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө төмөнкүдөй жол эрежесин бузуулар аныкталды:
Тийиштүү документтери жок унаа башкаруу — 938;
Мас абалында унаа башкаруу — 353;
Авто унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 165;
Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 1090;
Транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу — 4187;
Авто ээнбаштык — 110;
Белгиленген ылдамдыктан ашуу — 3481;
Жалган мамлекеттик номер менен унаа башкаруу — 6;
Башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 16 495;
Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2403 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган.