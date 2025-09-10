12:19
Кыргызча

Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган жарандардын саны сегиз эсеге кыскарды

Кыргызстанда өтө жакырчылыкта жашаган жарандардын саны сегиз эсеге кыскарды. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы тастыктайт.

Белгиленгендей, 2024-жылы 198,3 миң кыргызстандык өтө жакырчылыкта жашаган. Бул көрсөткүч 1,6 миллион адамды түзгөн 2000-жылга салыштырмалуу дээрлик сегиз эсеге аз.

Көрсөтүлгөн мезгилде 1,9 миллионго жакын адам (өлкөнүн жалпы калкынын 25,7 пайызы) жакырчылыктын чегинде катталган.

Аймактар боюнча алганда, эң көп жакыр адамдар:

Жалал-Абад облусу — 447,2 миң адам;

Бишкек — ​​309,4 миң;

Ош облусу — 280,9 миң;

Баткен облусу — 261,7 миң;

Чүй облусу — 210,8 миң.

Балдар эң аялуу топ болуп саналат: өткөн жылы ар бир үчүнчү бала (33,1 пайыз) жакырчылыкта жашаган, анын ичинен дээрлик 112 миңи (3,9 пайыз) өтө жакырчылыкта жашаган.
https://24.kg/kyrgyzcha/342923/
