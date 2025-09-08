Көк бөрү: «Достук» командасы «Ынтымакты» 5:4 эсебинде жеңип, 1-орунга чыкты

Чолпон-Ата шаарында Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына арналган Көк бөрү боюнча мелдеш аяктады. Жыйынтыктоочу Жогорку лиганын финалында «Достук» менен «Ынтымак» командалары 1-орун үчүн беттешти.
Биринчи тайм 2:1 эсебинде «Ынтымак» командасынын пайдасында жыйынтыкталса, экинчи тайм 2:2 эсебинде тең чыгуу орун алды . Жыйынтыктоочу үчүнчү таймда күтүлбөгөн жагдайлар орун алып, 4:4 эсебинде тең чыгышты.
Кошумча кошуп берилген убакытта алтын упайды Кубаныч Султан уулу салып, өз командасына чемпиондук наамды алып берди.
Жалпы оюндун жыйынтыгында «Достук» 5:4 эсебинде жеңишке жетти.