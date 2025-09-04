11:55
Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди

Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди.

Кесиптик бирикменин аттан түшпөгөн жетекчиси 83 жаштагы Аскар Молдобаев кызматынан кетти. Жогорку жетекчилик 1988-жылдан бери биринчи жолу жаңыланды.

Фото Интернеттен алынды. Кыргыз Республикасынын Куруучулар союзунун жаңы жетекчиси Чолпонбек Акматов

Кыргыз Республикасынын Куруучулар союзунун жаңы төрагасы болуп Чолпонбек Акматов шайланды. Ал 49 жашта, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин дипломуна ээ.

Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Куруучулар союзу адистерди бириктирип, тажрыйба алмашуу аянтчасы болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342167/
